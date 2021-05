Darwin terá de "sacrificar as férias" para voltar em pleno

Daí que a presença de Darwin em jogos tenha sido, desde o início do ano, feita com extrema cautela, para que não levasse a uma situação mais complicada que pudesse agravar o problema existente.

Darwin Núñez, submetido na segunda-feira a uma artroscopia ao joelho direito e com uma recuperação de seis semanas pela frente, terá de "sacrificar as férias" para poder arrancar a nova temporada no Benfica sem quaisquer limitações.

Resolvida a lesão, segue-se um período de recuperação, de cerca de seis semanas, e que obrigará a um acompanhamento do jogador neste período, com trabalho específico durante o defeso. António Barata aponta o caminho a seguir, com "estabilização da lesão e recuperação com fisioterapia".

Darwin Nuñez fará "reforço muscular" dada a atrofia inerente à intervenção, cuidado essencial nestas circunstâncias e que ajudará a "uma recuperação pacífica" para que comece a nova época em pleno.

Na sua primeira temporada ao serviço do Benfica, o internacional uruguaio fez 44 jogos e marcou 14 golos, em todas as competições.