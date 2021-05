Internacional Diana Silva regressa ao Sporting

O Sporting anunciou a contratação de Diana Silva para a equipa feminina de futebol. É o regresso da avançada ao clube onde já tinha jogado entre 2016 a 2020.

"Regresso a uma casa que me é muito familiar, onde sinto que me dão muito valor e onde também já fui muito feliz. Agora, quero continuar a sê-lo", referiu a internacional portuguesa à Sporting TV.

Nas quatro temporadas que representou o Sporting, Diana Silva realizou 104 jogos e apontou 90 golos.

Jogadora espera trazer "mais experiência, o que pode beneficiar a equipa, porque posso ajudar também as jogadoras mais novas com a minha qualidade, sabedoria e tudo aquilo que já vivi no futebol".

Na época passada, Diana Silva, de 25 anos, esteve no Aston Villa, onde apenas fez três golos.

Diana Silva é o primeiro reforço para a equipa de Susana Cova para tentar recuperar o título perdido para o Benfica.