​O justo prémio dos guerreiros

Talvez menos favorito do que o Benfica, o Sporting de Braga confirmou a capacidade já demonstrada em outros jogos importantes ao longo da temporada, e acabou por levar para a capital minhota a Taça de Portugal, pela terceira vez ao longo do seu historial centenário.



Desde cedo se percebeu que a equipa de Jorge Jesus não iria ter tarefa fácil. O seu adversário jogou sempre olhos nos olhos e, quando aos dezanove minutos, aconteceu o caso do jogo ainda ficou mais evidente a possibilidade de os arsenalistas arrecadarem o caneco.

O Benfica, via Jorge Jesus, queixa-se da atuação da equipa de arbitragem. E pode, de facto, discutir-se a decisão de expulsar o guarda-redes benfiquista, mas não se deve encontrar nesse momento a justificação para a fraca e inferior produção dos lisboetas.

Jorge Jesus poderá ter também errado nas alterações que introduziu na sua equipa, e que não lhe trouxeram a identidade que se exige a um clube com a sua dimensão.

Com um comportamento digno de registo em toda a temporada, os Guerreiros do Minho brilharam na Liga Europa, na Taça da Liga, mantiveram a quarta posição no campeonato, e ganharam brilhantemente a Taça de Portugal, depois de em quatro jogos com o Benfica ao longo do ano terem ganho por três vezes.

Quanto ao Benfica, se vencer a Taça de Portugal já não iria representar a remissão de uma época marcada pela frustração, sair vencido lança nuvens muito negras sobre o território da Luz e do Seixal. Uma reflexão interior é inevitável, para assim passar em revista tudo o que se passou com a coragem necessária para inverter o atual estado de coisas.

As promessas do início da temporada não podem ser apenas palavras vãs que o vento levou.

Para uma ampla faixa de benfiquistas terão de ter consequências.