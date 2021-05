Papa aos media do Vaticano: “Quantas pessoas nos ouvem e leem?”

O Papa Francisco visitou esta segunda-feira o Palácio Pio, sede do actual Dicastério para a Comunicação, local onde durante décadas funcionou a Rádio Vaticano e que hoje congrega também, no mesmo edifício, o jornal "L’Osseervatore Romano" e toda a equipa da plataforma online “Vatican News”.



Durante a visita, o Papa entrou no estúdio 9 da rádio e proferiu, em direto, algumas palavras. “Obrigado pelo que fazem. Só tenho uma preocupação - e há tantos motivos para nos preocuparmos com a Rádio e com o L’Osservatore - mas há uma que me toca o coração”, desabafou Francisco. “Quantos ouvem a Rádio e quantos leem o L’Osservatore Romano?”.

A pergunta lançada pelo Papa esta manhã revela também a preocupação pelos números pouco animadores de leitores e ouvintes.

“O nosso trabalho deve chegar às pessoas, o que aqui se faz é belo, é grande, é cansativo para alcançar a gente, quer com as traduções quer também através da onde curta”, disse Francisco.

“Mas a pergunta que devem fazer é: Quantos? A quem chega?… porque o perigo é fazerem um belo trabalho, mas não chegarem onde devem chegar”. Um risco que pode acontecer a todas as organizações e empresas e que Francisco comparou ao que acontece no conto “a montanha pariu um rato”.

Neste contexto, o Papa reforçou o seu alerta com um convite aos que trabalham na Comunicação do Vaticano: "Interroguem-se todos os dias: a quanta gente chegamos? a quantos chega a mensagem de Cristo através do L’Osservatore Romano? Isto é muito, muito importante.”

Minutos depois, no encontro com os trabalhadores deste Discatério, reunidos na Sala Marconi, o Papa elogiou o que viu e os espaços de trabalho que visitou mas alertou para mais um risco: “O grande inimigo de funcionar bem é o funcionalismo. Por exemplo, sou chefe ou secretário de uma secção, mas tenho sete sub-secretários…”

Francisco considerou o funcionalismo um “risco letal”, que “adormece a instituição e a mata”, para concluiur: "Estejam atentos, não importa quantos postos de trabalho há ou se o estúdio é belo ou não é belo, o que importa é que seja funcional e não vítima do funcionalismo.”

Números recentemente divulgados pela Sala de Imprensa da Santa Sé apontam para 21.500 leitores diários do jornal (total entre formato em papel e digital), 677.419 leitores diários do portal Vatican News (total de todas as línguas) e não se conhece o número de ouvintes da Rádio Vaticana, cujas emissões em várias línguas são retransmitidas por cerca de mil rádios em todo o mundo.