Sérgio Conceição esperado quarta-feira em Nápoles

Sérgio Conceição é esperado quarta-feira em Nápoles para assinar pelo clube italiano. O treinador, de 46 anos, termina contrato com o FC Porto e não renova. A decisão é do treinador, ao que Bola Branca apurou.

No FC Porto, em quatro anos, Sérgio Conceição conquistou duas Ligas, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.

O técnico era pretendido por Pinto da Costa para continuar no Porto e também tinha uma proposta mais vantajosa financeiramente do Al Hilal, da Arábia Saudita, novo clube de Marega, mas prefere o campeonato italiano onde se prepara para estrear como treinador, depois de ter alinhado como jogador na Lázio, Parma e Inter de Milão.

Em Nápoles, Conceição é o nome escolhido para substituir Gennaro Gatuso que foi quinto na Série A, não conseguindo qualificar a equipa para a Liga dos Campeões.

Ao que Bola Branca apurou, o acordo de Sérgio Conceição com o Nápoles ainda não está assinado mas está muito bem encaminhado. Falta o acerto de detalhes e a resposta do clube napolitano a algumas condições apresentadas pelo treinador português.

Em Itália, a RAI anuncia que o negócio está a ser tratado pelo empresário Jorge Mendes junto do presidente do Nápoles Aurelio De Laurentiis. Contrato de dois anos com o valor de 5,5 milhões de euros brutos por ano.

O FC Porto entra no mercado para sucessão de Sérgio Conceição. Ao que Bola Branca apurou Vítor Pereira é um nome bem colocado.

Vítor Pereira, foi duas vezes campeão pelo Porto em 2012 e 2013. Está livre desde o final de 2020 altura em que terminou contrato com o Shangai da China, clube pelo qual foi campeão em 2018.