Imprensa italiana garante que Sérgio Conceição será o novo treinador do Nápoles

Sérgio Conceição estará de saída do FC Porto para ser o novo treinador do Nápoles, de acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport".

Segundo a referida fonte, o treinador português, de 46 anos, que termina contrato com o FC Porto no final da presente temporada, será apresentado nos próximos dias como o sucessor de Gennaro Gattuso, cuja saída foi confirmada pelo presidente do Nápoles no domingo.

Caso se confirme, Sérgio Conceição terminará uma ligação de quatro temporadas ao FC Porto. Sagrou-se campeão nacional na primeira e terceira épocas e ficou no segundo lugar do campeonato na segunda e na quarta. Além disso, venceu uma Taça de Portugal, duas Supertaças e chegou duas vezes aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Renovação adiada até ao final da época





O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, manifestou várias vezes de renovar com Sérgio Conceição, afirmando até, também em diversas ocasiões, que pretendia que o antigo internacional português continuasse no Dragão até ao fim do seu reinado. Na passada terça-feira, Pinto da Costa garantiu que se sentaria com Sérgio Conceição para conversar sobre o futuro do treinador após a conclusão do campeonato.

"Já foi dito de que falaríamos disso no final do campeonato. Ainda não acabou, embora já esteja definida a classificação, o último jogo é encarado com a mesma seriedade que todos os outros. Depois disso vamos falar”, disse Pinto da Costa, na véspera do último jogo do FC Porto na I Liga.

A conversa entre os dois não terá resultado na renovação de contrato e o técnico estará, agora, a caminho do Nápoles. Caso se confirme, será o regresso de Sérgio Conceição a Itália, 17 anos depois, onde se tornou ídolo como jogador, ao serviço de Lázio, Parma e Inter de Milão.

Como treinador, terá a missão de apurar o Nápoles para a Liga dos Campeões. O antigo clube de Diego Maradona falhou o apuramento para a prova milionária, esta época, ao terminar a Serie A no quinto lugar.