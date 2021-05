“Há uma parte do PS que viveu sempre no Estado com a ideia de amigos e de favores”

Carlos Moedas apresenta, nesta segunda-feira, um conselho de independentes com personalidades portuguesas e estrangeiras que o vão aconselhar no programa para uma cidade que quer mais moderna, com mais cultura e mais empresas.

Em entrevista à Renascença, o candidato da direita à capital acusa o atual presidente, Fernando Medina, de ser um “delfim do primeiro-ministro” que está a deixar Lisboa ficar para trás.

O seu slogan de campanha é " Lisboa pode ser muito mais do que imaginas”, que é uma declaração genérica, como é natural. O que pode Lisboa ser para quem, por exemplo, trabalha em Lisboa, mas não consegue comprar ou arrendar casa em Lisboa porque o preço médio das habitações é incomportável, tendo em conta os salários das pessoas?

Quando eu digo uma cidade pode ser muito mais do que imaginamos é, no fundo, uma cidade que olha para o futuro e que tem as características que eu vi em muitas cidades que olham para esse futuro da ciência, da cultura, mas que tratam dos problemas dos cá vivem, porque nós não podemos só olhar para o futuro. O presente é aquilo que nós temos e o presente é realmente de toda uma geração que já não consegue viver em Lisboa e isso para mim tem várias soluções.

Não há uma solução mágica, há sobretudo uma solução de aumento da oferta daquilo que hoje temos. Temos uma câmara municipal com muitos, muitos imóveis devolutos. Estamos a falar de milhares de metros quadrados que podem dar aqui um choque de oferta em que, com mais oferta, os preços diminuem.

Mas, depois, também temos que ajudar toda esta geração, seja com verdadeiros programas de renda acessível que funcionam, o não tem sido o caso.

Não tem funcionado o "Renda acessível" da Câmara Municipal de Lisboa?

Não. A promessa de Fernando Medina, que eram 6.000 fogos de renda acessível, não existiu, simplesmente. Foram 300 fogos que foram entregues e, agora antes das eleições, estão a fazer um esforço muito grande, mas a promessa não foi cumprida.

Então, o que falhou e o que faria diferente?

Aproveitaria sobretudo os edifícios devolutos da Câmara Municipal. Há uma quantidade enorme de edifícios que há anos podiam ter sido reabilitados com preços mais baratos para ter verdadeiras rendas acessíveis para os lisboetas e isso não foi feito. Depois tivemos um problema brutal no licenciamento. O que é que se controla ou que é que diminui a oferta? A pessoa entrega um projeto na Câmara, supostamente, o projeto devia ser aprovado em 35 dias e, muitas vezes, demora três, quatro anos, sejam eles investidores pequenos ou grupos de investidores.

Inclusive com prédios que são propriedade da Câmara. Há casos em que um edifício que se tornou propriedade da Câmara entrou em reabilitação, os inquilinos tiveram de sair e, passados 20 anos, estão agora a ser chamados a dizer que querem voltar. Como é que isto se resolve?

Com transparência. Porque aquilo que acontece hoje nas regras urbanísticas é que elas não são transparentes e, quando as regras urbanísticas não são transparentes, deixa aos políticos margem para decisão. Temos de ir ao PDM existente e aplicar as regras e dizer às pessoas com o que podem contar, como vi em tantas cidades em que vivi, em que a pessoa, quando entrega um projeto na Câmara, se respeitar determinados parâmetros, sabe que esse projeto é aprovado. Ou seja, nem precisa de esperar.

O que acontece em Lisboa é que também existe o prazo, só que no dia 34 antes de chegar ao fim do prazo pedem mais um papel, o que dá mais 30 dias e, depois, mais 30 dias e, portanto, as pessoas esperam anos.

Falei com muitos investidores imobiliários que se queixam do efeito que isto tem no custo de uma casa: o terço do valor do preço de uma casa é ter tido de esperar e ter sido preciso empatar capital durante anos.

Acha que a Câmara de Lisboa é uma estrutura demasiado pesada e devia ter uma redução das estruturas e do número de funcionários?

Penso, sobretudo, que o que falta é que as pessoas tenham a capacidade de olhar para uma estrutura que é grande para uma cidade como Lisboa. Estamos a falar de muitos funcionários, mas que estão desmotivados e que não falam entre eles, em que as estruturas da Câmara, que são muito verticalizadas, em que quando entra por exemplo um projeto que precisa de ir para o outro departamento ninguém sabe onde é que está o papel.

A minha primeira medida como presidente da Câmara será criar estruturas horizontais para que as pessoas possam ter um ponto focal para resolver os problemas. Porque os papéis entram na Câmara e depois andam a passear na Câmara durante anos e não há um interlocutor com poder de dizer "olhe, o senhor enviou-me isto, eu mandei para aquele departamento já estive a falar com o diretor".

Mas, sobretudo, o que eu vejo – e falei com os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa – é que eles estão desmotivados.

E há um problema de partidarização?

Penso que em Portugal esse problema existe sempre, porque nunca foi definido no sistema português exatamente o que é que são postos de confiança política e postos que são técnicos.

Aquilo que aprendi nos meus anos na Comissão Europeia foi que nós temos de retirar a política das decisões técnicas. Por exemplo, eu falo muito da minha prioridade da cultura. Muitos dos subsídios que são dados na cultura são escolhas políticas.

Na Comissão Europeia, quando nós damos um subsídio um cientista ou alguém da cultura, essas escolhas não são políticas, são técnicas. Penso que isso vai ter de ser revisto exatamente para separar aquilo que é político daquilo que é técnico.

Na política, nós temos de reconhecer que um primeiro-ministro ou alguém com um cargo executivo tem de ter pessoas de confiança política. Mas, ao nível dos diretores, não devem ser funções políticas; são funções extremamente técnicas em que o próprio diretor pode ir contra o presidente da Câmara, pode dizer que não está de acordo e não pode ter medo disso. Se separarmos bem os dois mundos, as pessoas percebem e os eleitores percebem e as situações são muito mais claras e muito mais transparentes.