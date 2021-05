Nova subida do R em dia com mais uma morte e 241 casos de Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais um morto e 241 novos casos de Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde indica ainda que o valor do R voltou a subir agora para 1,06, quer a nível nacional, quer no continente.

No semáforo da pandemia, Portugal está cada vez mais a entrar no amarelo, dado que também a incidência está a aumentar.

A única vítima mortal tinha entre os 50 e os 59 anos e registou-se no norte do pais.

Quanto aos novos casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais de um terço das novas infeções (90), seguido do Norte com 60. A região Centro conta 20 novos casos, o Algarve 13 e o Alentejo oito. Nas regiões autónomas, os Açores registam 26 novos casos e a Madeira 17.

Por faixa etária, foi entre os 40 e os 49 anos que se registou maior crescimento.

O número de casos ativos desceu para 22.468, menos 47 do que ontem. No entanto, os internamentos aumentaram para 239, mais 19 do que nas últimas 24 horas, dos quais 57 em cuidados intensivos (menos um do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 845.465 casos da doença, dos quais 17.018 morreram e 805.979 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, até ao momento já foram administradas 4.941.964 vacinas, sendo que mais de um milhão e meio de pessoas (1.528.496) já têm o esquema vacinal completo e 3.413.468 uma dose.