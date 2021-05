Mais de 1.400 portugueses participam em ensaios para medicamentos inovadores

Veja também:





A Autoridade Nacional do Medicamento autorizou seis pedidos de ensaios clínicos para tratamentos Covid-19, que vão envolver a participação de 1.441 voluntários.

O objetivo destes ensaios - três de farmacêuticas e outros três de promotores académicos - é testar a eficácia dos diferentes tratamentos para a Covid-19, avança o “Jornal de Notícias”.



Entre eles estão os ensaios Solidarity, promovidos pela Organização Mundial de Saúde, com 12 mil pessoas de 30 países; o Recovery, da Universidade de Oxford, com cerca de 40 mil participantes; e o DisCoVeRy, do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, em França.

Uma das instituições nacionais envolvidas é o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, a única a integrar o EU Response, uma plataforma de investigação na área das doenças infeciosas. Este consórcio europeu foi lançado em julho de 2020 e é coordenado pelo INSERM.

