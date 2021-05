“Inaceitável”. Santos Silva diz que parceria com Bielorrússia “está severamente prejudicada”

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros condena a aterragem forçada na Bielorrússia de um avião onde seguia um jornalista e opositor ao regime bielorrusso, que acabou por ser detido em Minsk.

“Isto é absolutamente inaceitável”, diz Augusto Santos Silva em entrevista à Renascença, apontado dois motivos pelos quais a atitude da Bielorrússia é condenável.

“O primeiro ato é a interceção 'manu militari' de um voo civil. É ilegal, põe em questão o mínimo essencial no que diz respeito à segurança das ligações aéreas na Europa. O segundo ato é a detenção, através destes meios extremos, de um jornalista e ativista da Bielorrússia, no que isso configura mais uma violação, por parte do regime bielorrusso, de liberdades fundamentais, como são as liberdades de expressão e imprensa”, indica.

Nesta segunda-feira, os líderes da União Europeia discutem, no Conselho Europeu extraordinário, possíveis sanções à Bielorrússia.

O encontro está marcado para as 18h00 e Santos Silva antecipa o agravamento de sanções contra o regime de Minsk, considerando que este episódio pode colocar em causa a Parceria Oriental.

“Além da condenação política e da condenação e isolamento diplomático, a União Europeia tem outros instrumentos como o regime de sanções, mas também, por exemplo este: a Bielorrússia faz parte da chamada Parceria Oriental, isto é, é um dos seis Estados do Leste Europeu não membros da União Europeia que tem uma parceria muito próxima com a União Europeia e evidentemente esta parceria está hoje severamente prejudicada”, afirma.