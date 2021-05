Forte cheiro a droga em viatura leva a detenção de casal

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Loures, deteve em Camarate uma mulher de 19 anos e um homem de 22, suspeitos de tráfico de droga.

A detenção aconteceu na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária.

“Os polícias depararam-se com um forte odor a estupefaciente proveniente do interior da viatura onde viajavam os suspeitos. Perante os fortes indícios de que poderiam estar perante um crime de tráfico de estupefaciente, os polícias lograram detetar diverso produto estupefaciente no interior da referida viatura”, pode ler-se no comunicado enviado à Renascença.

Após uma busca domiciliária à residência dos suspeitos, a polícia apreendeu “diversos meios de prova”, que considera “relevantes”.

De acordo com o comunicado, foram apreendidos: uma arma de airsoft, dissimulada como arma de fogo, cerca de 5.000 euros em numerário, suspeito de ser proveniente da atividade ilícita, uma balança, 262 saquetas individuais para embalamento, cerca de 5,500 kg de Liamba e ainda haxixe e substâncias alucinogénias.

Os detidos vão ser presenetes ao Tribunal de Loures para aplicação de medidas de coação.