Detetados 129 lares ilegais em quatro meses. Maioria não cumpre ordem de fecho

Na base destas atitudes está o facto de não se saber onde vão ser colocados os utentes dessas estruturas. “Não há interesse em ter conhecimento destas situações. Se é feita uma campanha de fiscalização em massa, onde vão ser colocados todos os residentes de lares ilegais?”, questiona o presidente da ALI.

“As pessoas vão protelando a busca de uma solução para os idosos”, critica.

“Estes cuidados passaram a ser um negócio e como negócio passam a desenvolver-se no âmbito do mercado, no sentido em que qualquer pessoa pode construir o seu equipamento social privado”, reflete, por seu lado, Maria Irene Carvalho, professora associada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa.

“Mesmo que exista um controlo mais assertivo e organizado, é extremamente difícil saber quantos idosos estes lares têm”, considera.

E, assim, muitos lares suspendem a atividade na altura em que são intimidados a encerrar, mas depois reabrem noutra morada ou contestam a ordem em tribunal através de uma providência cautelar ou de um recurso para um tribunal superior, acrescenta ainda João Ferreira de Almeida.

Em Salvaterra de Magos existe um caso desses. Em 2017, recebeu ordem de encerramento por não ter licença nem condições para desenvolver a atividade, mas reabriu no ano seguinte. Em janeiro deste ano, voltou a ser visada pela Segurança Social – que novamente ordenou o fecho da estrutura – mas o lar continua aberto e a admitir utentes.

É por isso que, “quando a Segurança Social diz que encerrou 100 lares, não encerrou de facto, porque a maioria são ordens não cumpridas. Cerca de 90% desses são ordens de encerramento não cumpridas”, afirma o dirigente associativo João Ferreira de Almeida.