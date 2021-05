Banco Alimentar do Porto promove campanha "Escuta: é hora de agir!"

O Banco Alimentar do Porto está a realizar uma nova campanha de angariação de bens alimentares. A iniciativa, que decorre até 19 de junho, conta com o apoio de agrupamentos de escuteiros e da Diocese do Porto.

Sob o mote “Escuta: é hora de agir!”, a nova campanha de angariação de bens alimentares visa “continuar a responder, com a ajuda de todos, às necessidades de inúmeras famílias”, colmatando a quebra resultante da suspensão da habitual campanha em supermercados, devido à situação pandémica.

Em comunicado, o Banco Alimentar informa que “todos aqueles que pretendam associar-se a esta campanha e ajudar, poderão dirigir-se ao CNE - Centro Nacional de Escutas ou a uma das paróquias do distrito do Porto que responderam afirmativamente a este projeto”.

“Esta é a hora de ajudar e queremos fazer desta uma grande campanha, por isso, age: sai do banco do teu lar e ajuda o Banco a Alimentar!”, desafia o presidente do Banco Alimentar do Porto, António Cândido da Silva, citado no comunicado.

Em 2020, e para colmatar a suspensão da campanha do saco, que habitualmente ocorre duas vezes por ano nos super e hipermercados, o Banco Alimentar do Porto lançou também um conjunto de iniciativas com o objetivo de continuar a angariar bens alimentares, tendo conseguido mais de 629 toneladas de bens.

De acordo com dados avançados recentemente à Renascença, pela responsável pela área de apoio social do Banco Alimentar do Porto, Inês Pinto Soares, o aumento dos pedidos de ajuda, em 2020, situou-se nos 600%; a instituição apoiou mais de 60 mil pessoas com alimentos, 25 mil com cabazes alimentares todos os meses e as restantes através de 300 instituições do distrito que servem refeições sociais à população mais vulnerável, como idosos, crianças vítimas de maus-tratos, jovens grávidas e vítimas de violência doméstica.