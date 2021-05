Negligência, lixo e medo em centros de acolhimento de imigrantes nos EUA

O Governo dos Estados Unidos mantém um vasto número de locais de detenção espalhados pelo país, com mais de 20.000 crianças migrantes.

Segundo uma investigação especial da BBC, nas instalações onde se encontram as crianças há negligência, lixo, piolhos e as temperaturas são demasiado baixas.

A estação de televisão britânica esteve no Rio Grande, o imponente rio que forma a fronteira entre o Texas e o México, e assistiu, durante a noite, à chegada de uma pequena jangada.

“À medida que a balsa aparecia do lado dos EUA, os rostos dos migrantes tornaram-se visíveis. Mais da metade deles eram crianças”, indica a BBC, dando nota que “em março e abril, mais de 36.000 crianças cruzaram os EUA, sem a companhia de qualquer adulto, um recorde nos últimos anos”.

Muitas das crianças viajaram sozinhas, na esperança de se reunirem com um dos pais. De acordo com o Governo, “mais de 80% já têm um membro da família no país”.

“Dois primos jovens chegam de mãos dadas. Outro jovem, Jordy, de 17 anos, disse que havia fugido da Guatemala, porque tinha medo de gangues violentos que operavam lá. Mas nesta noite ele estava assustado com o que poderia esperar nos centros de detenção de migrantes nos EUA. Ele disse que tinha ouvido várias histórias”, escreve a cadeia de televisão.

“Eles vão colocar-nos num frigorífico e fazer-nos perguntas”, disse o jovem citado pela BBC.

Os chamados "frigoríficos", conhecidos entre os migrantes, são salas extremamente frias ou cubículos nas instalações de processamento de migrantes da Patrulha de Fronteira dos EUA.

Crianças referem comida fora de prazo, falta de higiene e frio

Apesar de os jornalistas não terem sido autorizados a falar com as crianças dentro dos centros de detenção, a BBC dá conta de vários relatos de crianças que já foram libertadas.

Ariany, de 10 anos, que atravessou para os EUA sozinha, passou 22 dias detida, a maior parte do tempo no campo de Donna, contou que que viveu amontoada em um cubículo de plástico, assim como dezenas de outras crianças, enroladas em um cobertor de emergência prateado.

“Estávamos muito gelados”, disse, referindo que que não tinham onde dormir e que eram divididos por tapetes, ficando cinco meninas em dois tapetes.

Já Cindy, de 16 anos, contou que esteve com 80 meninas e que ela e a maioria das crianças acordavam todas molhadas, devido a canos que pingavam em cima dos cobertores.

Segundo a criança, dormiam todas abraçadas para não terem frio.

Várias crianças, incluindo Ariany e Paola, uma jovem de 16 anos, também libertada de Donna, disseram à BBC que receberam comida que expirou ou estava podre ou não cozida corretamente e que muitas crianças adoeceram.

Contaram ainda que algumas crianças, em Donna, podiam tomar banho uma vez por semana, enquanto outras ficavam sem tomar banho por várias semanas.

Já Jennifer, que tinha 17 anos na altura da sua detenção, contou que viveu no meio de lixo e que um dia começou a sentir comichão na cabeça e percebeu que não era normal.

“Eles verificaram a minha cabeça e disseram-me que eu tinha piolhos”, contou a adolescente.

Há também relatos de falta de pessoal e de comida, e as crianças que testaram positivo à Covid-19 não estarão separadas das que não estão infetadas.