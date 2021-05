Covid-19. Infetados com sintomas mais graves mantêm anticorpos contra todas variantes por pelo menos um ano

Veja também:





Um estudo japonês da Universidade de Yokohama sugere que os anticorpos em pessoas vacinadas contra o SARS-CoV-2 diminuem com o tempo, embora mais lentamente do que indicam outras investigações.

De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo News, os resultados de uma equipa da Universidade da Cidade de Yokohama sugerem que as pessoas infetadas nos primeiros dias da pandemia, particularmente, as que tinham sintomas ligeiros ou inexistentes ainda precisam de ser vacinadas para reduzir o risco de serem reinfetadas por variantes como as do Reino Unido, África do Sul, Brasil e Índia.

No estudo, realizado com 250 pessoas com idades entre os 21 e os 78 anos, que testaram positivo para a Covid-19 entre fevereiro e abril do ano passado, 97% das pessoas com sintomas ligeiros ou sem sintomas tinham anticorpos contra o novo coronavírus seis meses após a infeção.

Mas um ano mais tarde, 96% ainda tinham anticorpos contra a doença.