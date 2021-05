Pedro Sousa é o novo número um do ténis português

Há um novo número um do ténis português, quase oito anos depois, de acordo com a atualização desta segunda-feira do "ranking" ATP.

Pedro Sousa, 111.º ATP, passou a ser o mais cotado tenista nacional da atualidade, após João Sousa cair três lugares, para 113.º. O vimaranense era o melhor português desde junho de 2013, há quase oito anos.

Frederico Silva alcançou o melhor "ranking" da carreira, ao subir um degrau, para 168.º. João Domingues mantém-se na 226.ª posição. Nuno Borges, que chegou aos quartos de final do Challenger 3 de Oeiras, trepa 21 lugares e passa a ser o 275.º classificado da hierarquia mundial.

O "ranking" ATP continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic, seguido pelo russo Daniil Medvedev e pelo espanhol Rafael Nadal.