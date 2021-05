Frederico Silva perde no “qualifying” de Roland Garros

O tenista português Frederico Silva estreou-se esta segunda-feira com uma derrota diante do australiano Aleksandar Vukic na primeira ronda do qualifying de Roland Garros, o segundo “major” da época, que decorrerá entre 30 de maio e 13 junho, em Paris.

O jogador das Caldas da Rainha, que esta segunda-feira atingiu o melhor “ranking” da carreira, ao ascender à 168.ª posição, não foi capaz de confirmar o teórico favoritismo e acabou eliminado pelo australiano, 208.º colocado na tabela ATP, em dois parciais, por 6-3 e 6-1.

Depois de ser “quebrado” apenas uma vez no parcial inaugural, Frederico Silva, de 26 anos, não entrou bem no segundo set e sofreu dois breaks, permitindo ao adversário ganhar uma vantagem de 4-0, antes do encontro ser interrompido no quinto jogo, devido à chuva.

Na retoma da partida, o tenista português voltou a ver o seu serviço ser quebrado e cedeu a qualificação para a segunda ronda de qualificação de Roland Garros a Aleksandar Vukic, que vai defrontar o vencedor do encontro entre o brasileiro Thiago Wild e o sérvio Viktor Troicki.