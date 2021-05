Bielorrússia. “Andamos muito desatentos” a “uma das maiores ditaduras da Europa”

“É muito grave” o que se passou no domingo. Foi um desvio feito pela torre de Minsk, com caças” e com grande aparato”.

O comentador d’As Três da Manhã acusa a União Europeia e os Estados Unidos de pouco fazerem para condenar os abusos feitos por Lukashenko, na Bielorrússia.

“Este avião é da União Europeia e de dois países que pertencem à NATO”, sublinha, considerando que é preciso “fazer uma pressão sobre Putin, porque Lukashenko permanece no poder com o apoio da Rússia”.

“Nós, na Europa, apesar de a Bielorrússia fazer parte da Europa, somos muito desatentos àquela que é uma das maiores ditaduras da Europa”, diz ainda, admitindo não perceber porque não existe uma “posição mais firme” contra Minsk.