Vizela. "Muitos clubes acharam que seríamos um alvo fácil de abater"

O Vizela está em festa. O clube minhoto foi segundo classificado da II Liga e garantiu a promoção à I Liga, 36 anos depois da única presença no escalão máximo do futebol português.

A equipa, sob o comando técnico de Álvaro Pacheco, em dois anos, ascendeu do Campeonato de Portugal à I Liga. Há um ano estava a festejar a subida do Campeonato de Portugal à II Liga.

O presidente da SAD, Diogo Godinho, em declarações a Bola Branca, fala de um sonho realizado.

"36 anos depois, o Futebol Clube de Vizela está de volta à Primeira Divisão. Fizemos um percurso fantástico e, depois da subida ao segundo escalão, acho que ninguém acreditava que conseguíssemos duas promoções seguidas. Muitos clubes acharam que seríamos um alvo fácil de abater mas o nosso segredo foi o trabalho e o espírito de família que se viveu, não me canso de dizer isto. Foi essa a chave do sucesso. A Segunda Liga é muito competitiva mas à medida que nos fomos adaptando e crescendo, como equipa, fomos acreditando cada vez mais", refere.

Projeto sólido para a permanência entre os grandes durante muito tempo

O Vizela terá na próxima época a segunda experiência do historial do clube na principal liga de futebol. Diogo Godinho explica que os vizelenses estão a construir um projeto de estabilidade do clube para evitar um indesejável sobe e desce

"Agora que alcançamos o principal patamar do futebol nacional, é nossa intenção lá permanecer. É muito difícil e há vários casos de clubes que chegaram às competições europeias e acabaram, agora, por lutar para não descer. Mas este projeto é bastante sólido, tem crescido muito nos últimos quatro anos e temos todas as condições para permanecer na Primeira Liga", assegura.

O Vizela já prepara o reforço do plantel e quer jogar em casa na próxima época estando para o efeito a preparar obras de melhoramento do estádio.



"Temos que fazer alguns ajustes (no estádio) por imposição da Liga. Temos que continuar a melhorar e isso vai ser feito porque queremos jogar na nossa casa. Quanto ao plantel, já estamos a trabalhar nosso. Os festejos acabaram e já estamos a planear a nova época", conclui.