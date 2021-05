Salvador para Carvalhal. “Veio para ganhar de forma apaixonada e não para projetar-se”

A equipa de futebol do Sp. Braga foi recebida esta segunda-feira na Câmara Municipal, depois da conquista, em Coimbra, da Taça de Portugal. O presidente do clube, António Salvador, agradeceu a Carlos Carvalhal o desafio apresentado em ano do centenário do Braga.

"Um obrigado especial ao nosso míster. Muito obrigado por há um ano ter aceite o desafio. Desafio em ano de centenário, de ter um treinador da casa, com paixão pelo clube, que viesse para ganhar de forma apaixonada e não apenas para se mostrar ou projetar-se para outros patamares, como muitos que cá têm passado assim o fizeram. Você é daqueles que veio para ficar e trabalhar de forma apaixonada", disse o presidente minhoto, no discurso durante a receção na Câmara de Braga”, disse.

Num discurso emocionado, Salvador também agradeceu aos jogadores a conquista da Taça de Portugal.

"Em ano de centenário os nossos jogadores foram heróis, os seus nomes vão ficar gravados na história deste clube, num ano difícil, de pandemia, em que tentámos que nada faltasse à equipa. O que fizeram foi extraordinário. Tiveram a ambição de ganhar algo, depois de uma época extraordinária. No final as coisas não nos correram bem, os jogadores foram criticados injustamente pela imprensa e pelos adeptos, mas esquecem-se de vários jogadores lesionados. Aqui, todos somos uma equipa, os que jogam e os que ficam de fora”, acrescentou.

O Sp. Braga bateu o Benfica por 2-0 e ergueu pela terceira vez na história do emblema minhoto a Taça de Portugal. Os arsenalistas também conquistaram o troféu em 1966 e 2016.