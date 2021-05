Nota 2 para Nuno Almeida. “Expulsão é injusta”

Paulo Pereira, vídeoárbitro Bola Branca, dá nota 2 a Nuno Almeida, árbitro que dirigiu a final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sp. Braga.

O especialista em arbitragem da Renascença considera errada a expulsão de Helton Leite, guarda-redes do Benfica, aos 18 minutos.

“Má decisão, nomeadamente na questão disciplinar. A questão técnica pode levantar dúvidas, mas aceita-se que possa ter sido assinalada falta do guarda-redes do Benfica sobre Abel Ruiz, mas a sanção disciplinar é claramente errada: devia ser um amarelo”, explica.

Este foi o lance destacado e decisivo do primeiro tempo em Coimbra.

Já na segunda parte, nota para Otamendi, que “foi escapando ao amarelo” e só o viu aos 88 minutos.

Já no segundo golo do Sp. Braga “não há qualquer falta sobre Rafa nem a bola sai” e, portanto, é um lance perfeitamente legal.

Na confusão final, Paulo Pereira considera razoável que tenha havido três vermelhos, já que foram três os mais envolvidos na confusão: Piazon, Taarabt e Eduardo.

Sobre o facto de este ter sido, eventualmente, o último jogo da carreira de Nuno Almeida, o comentador Bola Branca considera que “é pena que tenha terminado com uma decisão menos positiva no início do jogo, mas ser árbitro é isto mesmo. Erros acontecem”.

Assim, nota 2 para Nuno Almeida na partida da final da Taça de Portugal conquistada pelo Sp. Braga diante do Benfica.