FC Porto junta-se ao Benfica nos interessados em Ryan Gauld

Benfica e Braga não são os únicos interessados em Ryan Gauld. Bola Branca sabe que também o FC Porto sondou o Farense pelo escocês.

Os vice-campeões nacionais sondaram o Farense através de intermediários por Ryan Gauld. O capitão dos algarvios também tem interessados no estrangeiro — tais como Espanha, Europa de Leste, Estados Unidos ou Médio Oriente. Ao que a Renascença apurou, o Sporting tem igualemente mantido conversas com a SAD do Farense, embora tenha sido ambíguo no interesse de resgatar o jogador.

O Farense terá sempre uma palavra a dizer no futuro do médio-ofensivo escocês, de 25 anos, uma vez que acionou a opção de extensão do contrato por mais uma época. A cláusula de rescisão de Ryan Gauld é de quatro milhões de euros, a mais alta da história do clube algarvio.

Ryan Gauld chegou ao Farense em 2019/20, após desvincular-se do Sporting. Esta época, a segunda no Algarve, o internacional sub-21 escocês marcou nove golos e distribuiu sete assistências na I Liga. Ainda que os leões de Faro tenham descido, o seu capitão ganhou mercado. No entanto, não foi suficiente para ir com a Escócia ao Euro 2020.