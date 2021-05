Carvalhal. “Se tivesse de terminar a minha carreira hoje, sentir-me-ia realizadíssimo"

O treinador do Sp. Braga não escondeu um sentimento especial por ter conquistado a Taça de Portugal pelo emblema da sua terra natal.

Carlos Carvalhal sente-se realizado e sublinha que o Sp. Braga está a trilhar o caminho do sucesso.

"É muito importante esta conquista. O Sp. Braga está em crescimento, mas não tem 40 Taças, esta é a terceira Taça. É este o caminho para o sucesso, é necessário dar passos sustentados para chegar e a obra feita por António Salvador tem sido excecional”, referiu.

O técnico arsenalista deixou também uma “palavra de gratidão” aos seus jogadores: “Foram vocês que me ajudaram a cumprir este sonho. Há treinadores que sonham ganhar a Champions, eu tinha o sonho de ganhar algo de importante pelo Sp. Braga. Imaginem a felicidade que tenho dentro de mim, sou um homem completamente realizado na minha profissão. E devo isto a vocês todos e muito aos jogadores. Vocês perseguiram a ideia, o todo foi muito mais do que as partes, não houve um único problema e foram de uma dedicação tremenda. Estou-vos eternamente grato. Cumpri um sonho de menino e, se tivesse de terminar a minha carreira hoje, sentir-me-ia realizadíssimo."

Carvalhal aproveitou também para deixar a sua visão de futuro. "O Sp. Braga, como disse o presidente e bem, estará num patamar acima quando tiver um orçamento de 50% dos denominados grandes e tiver 20 mil pessoas em todos os jogos. Esse é o desafio que temos e acredito que vamos conseguir."

O Sp. Braga bateu o Benfica por 2-0 e ergueu pela terceira vez na história do emblema minhoto a Taça de Portugal. Os arsenalistas também conquistaram o troféu em 1966 e 2016.