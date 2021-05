Gennaro Gattuso deixa Nápoles

O presidente do Nápoles confirmou a saída do treinador Gennaro Gattuso.

Em publicação no Twitter, Aurelio de Laurentiis oficializou a saída do antigo internacional italiano, que levou o Nápoles ao quinto lugar da Serie A, fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

"Querido 'Rino', estou feliz por ter passado quase duas temporadas contigo. Ao agradecer-te o trabalho realizado, desejo-te êxito onde quer que tu vás", escreveu o máximo dirigente do clube napolitano.



De acordo com o "Corriere dello Sport", Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, será o sucessor de Gattuso. O técnico português, de 46 anos, termina contrato com os dragões no final da época e, segundo a referida fonte, será apresentado em Nápoles nos próximos dias.

Gattuso, de 43 anos, pegou no Nápoles a meio da temporada passada, em que conquistou a Taça de Itália. Esta época, apurou o antigo clube de Diego Maradona para a fase de grupos da Liga Europa.

[notícia atualizada às 13h30]