Florentino agradece “aventura” no Mónaco

O médio Florentino Luís deixou no Twitter uma mensagem de despedida do Mónaco, onde esteve por empréstimo do Benfica.

O jovem internacional luso agradeceu “à estrutura, equipa técnica, aos companheiros e aos adeptos”.

“Foi uma temporada que me ajudou a crescer a todos os níveis. Hoje deixo o

Mónaco sendo melhor jogador, melhor pessoa e com uma bagagem maior para enfrentar novos desafios. Uma aventura incrível, que não esquecerei”, acrescentou.

Florentino, de 21 anos, participou em 11 partidas pelo Mónaco.