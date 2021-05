Espanha deixa Sergio Ramos fora do Euro 2020

Sergio Ramos não vai ao Euro 2020. O central do Real Madrid, um dos capitães da seleção espanhola, ficou fora dos escolhidos de Luis Enrique.

Ao invés de Ramos, o selecionador convocou o estreante Aymeric Laporte, central do Manchester City, que trocou França por Espanha. Foram igualmente chamados, para o eixo da defesa, Pau Torres, Éric García, Diego Llorente e o versátil lateral-direito César Azpilicueta.

Sergio Ramos teve uma época marcada por lesões. Há duas semanas, voltou a magoar-se e a imprensa espanhola avançou que poderia abdicar do Europeu para ir aos Jogos Olímpicos. Ou seja, a seleção espanhola de sub-23 poderá aparecer em Tóquio, em julho, com uma surpresa.

Pedro Porro, que se lesionou na 32.ª e antepenúltima jornada da Liga portuguesa, também falha a convocatória de Espanha. O lateral-direito do Sporting, de 22 anos, também não foi chamado para o Europeu sub-21.

A seleção espanhola só leva 24 jogadores, apesar de o número permitido ter sido alargado para 26, devido à pandemia da Covid-19. Recebe Portugal a 4 de junho, em Madrid, em jogo de preparação.

Espanha está integrada no grupo E do Euro 2020, juntamente com Suécia, Polónia e Eslováquia. A fase final da prova disputa-se entre 11 de junho e 11 de julho, em 11 cidades de 11 países europeus diferentes.