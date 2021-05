Conference League. Veja o troféu que Paços de Ferreira e Santa Clara vão disputar

A UEFA apresentou, esta segunda-feira, o troféu da Conference League.

A nova prova da UEFA terá jogos à quinta-feira, tal como a Liga Europa. Há dois clubes portugueses com presença garantida na edição de estreia: o Paços de Ferreira apurou-se para a terceira pré-eliminatória, ao passo que o Santa Clara terá, primeiro, de disputar a segunda ronda.

O troféu mede 57,5 centímetros de altura e 11 quilos. Consiste em 32 espinhas hexagonais, uma por cada equipa na fase de grupos.

A forma curva das espinhas, que correm da base ao topo do troféu, foram inspiradas no voo de uma bola de futebol rumo à baliza, "o derradeiro momento de otimismo dos adeptos", segundo o site oficial da UEFA. A base e o topo são feitos de latão polido à mão, com um efeito de corrosão galvânica, enquanto as espinhas têm acabamento de prata brilhante.

No total, 184 equipas vão participar na Conference League. A fase de grupos será composta por 32 equipas, distribuídas por oito grupos de quatro. Seguir-se-ão os "play-offs" para a fase a eliminar e, depois, os oitavos de final, os "quartos", as meias-finais e a final, que na primeira edição será disputada a 25 de maio de 2022, em Tirana, na Albânia.