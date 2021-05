“Alcancei o objetivo que tinha estabelecido para mim desde que cheguei a Itália”

O internacional luso prossegue o seu balanço reforçando que “nada se compara ao sentimento de saber que deixei a minha marca nos países onde joguei e por ter dado alegria aos adeptos dos clubes que eu representei. É para isso que eu trabalho, é isso que me move e é isso que eu vou continuar a perseguir até ao último dia”.

No Instagram, CR7 resume: “Alcancei o objetivo que tinha estabelecido para mim desde o dia em que cheguei a Itália: vencer o campeonato, a Taça e a Supertaça, e ser também o melhor jogador e o melhor marcador neste grande país recheado de jogadores tremendos, clubes gigantes e uma cultura futebolística muito própria”.

Cristiano Ronaldo faz o balanço da temporada na Juventus, lembra que o falhanço no campeonato, mas lembra tudo o que alcançou no país em três épocas.

Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com a “Vecchia Signora”, mas vários meios de comunicação têm admitido uma eventual transferência do avançado português, de 36 anos. Jogador ainda não confirmou que continua no clube.