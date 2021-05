Vieira tem "demasiados problemas para se dedicar a tempo inteiro" ao Benfica

Pedro Adão e Silva considera que o principal responsável da época falhada do Benfica é o presidente, Luís Filipe Vieira, que na opinião do candidato a "vice" nas últimas eleições, na lista de Noronha Lopes, "tem demasiados problemas para se empenhar a tempo inteiro" no clube.

Em entrevista a Bola Branca, Pedro Adão e Silva declara que esta temporada do Benfica "foi um falhanço colossal" e que terá sido mesmo "o maior falhanço desportivo que aconteceu em Portugal". Embora admita que a Covid-19 e "azares e arbitragens falhadas" complicaram, o sócio benfiquista teme que esta época seja "sintoma de um mal maior".

"Houve um enorme investimento financeiro em contraciclo com o que era avisado e que foi incoerente, apenas para vencer eleições. É impensável que, como aconteceu na final da Taça, o Benfica tenha milhões e milhões de euros que nem no banco estavam sentados. Isso é sintoma de que o Benfica não tem liderança. A ausência de liderança é talvez a marca distintiva desta temporada. O presidente esteve sistematicamente ausente, tem demasiados problemas para se poder empenhar a tempo inteiro no Benfica", aponta o professor.

Segunda oportunidade para Jorge Jesus

Pedro Adão e Silva estranha que não haja benfiquistas nos órgãos sociais do clube que questionem Luís Filipe Vieira sobre o falhanço desta época, sem qualquer título conquistado e com um terceiro lugar no campeonato, e sobre os casos de justiça em que se encontra envolvido, além dos negócios pessoais que alegadamente têm ligação dúbia com o Benfica:

"O dever de quem está nos órgãos sociais é proteger e servir o Benfica, não é proteger nem servir o presidente. Infelizmente, os resultados desportivos são também consequência daquilo que se passa no Benfica."



Apesar de admitir que Jorge Jesus vai começar a próxima época sob grandes dúvidas, e de considerar que o treinador "cometeu erros atrás de erros esta temporada", Pedro Adão e Silva dá-lhe o benefício da dúvida. Espera é que o técnico "seja capaz de revelar a humildade que não tem tido e aprender com os erros", também porque, "do ponto de vista financeiro, seria mais um desastre mudar de treinador".

"Olhando para o plantel, acho que o Benfica tem todas as condições, com pequenos acertos, de ter uma equipa bastante competitiva. O Benfica, este ano, não falhou porque não tinha recursos no plantel para jogar melhor. É um problema de liderança que acaba por contaminar toda a a estrutura de cima abaixo", sustenta o ex-candidato a vice-presidente do Benfica.