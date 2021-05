Tiago Dantas despede-se do Bayern Munique

Tiago Dantas despediu-se, esta segunda-feira, do Bayern de Munique, a que esteve emprestado pelo Benfica durante esta temporada.

Os bávaros não exerceram a opção de compra pelo médio português, de 20 anos, que em publicação no Instagram não escondeu "o prazer e a honra de representar um clube tão grande" como o Bayern.

"Muito obrigado por esta oportunidade, ficarei eternamente grato. Agradeço a toda a equipa, que me recebeu maravilhosamente. Aprendi imenso com cada um de vós. Sem qualquer dúvida, são fantásticos. 'Danke' ["obrigado"], FC Bayern", escreveu o criativo do Benfica.

O internacional português de sub-20 disputou apenas dois jogos pelo Bayern, num total de 69 minutos, ambos no campeonato. Também integrou o plantel no Mundial de Clubes, o que significa que volta a Portugal com dois títulos na bagagem: Bundesliga e Mundial.

Tiago Dantas regressa, agora, ao Benfica, com que tem contrato até 2024, e deverá apresentar-se para os trabalhos da pré-época 2021/22.