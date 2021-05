Morreu o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha

O arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, Prémio Pritzker em 2006, morreu este domingo, aos 92 anos. A notícia foi avançada pela Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o arquiteto estava internado num hospital em São Paulo, a lutar contra um cancro no pulmão.

Em Portugal, o arquiteto ficou conhecido pelo projeto do novo edifício do Museu dos Coches, em Belém, que lhe valeu uma distinção do Prémio CICA de Arquitetura, em 2015, atribuído pelo Comité Internacional de Críticos de Arquitetura. Este foi o único projeto assinado pelo arquiteto fora do Brasil.

Paulo Mendes da Rocha começou a sua atividade em 1955. A maior parte da sua obra está localizada em São Paulo, no Brasil. Mas o facto de ter trabalhado quase exclusivamente no seu país natal não o impediu de receber os principais galardões da arquitetura mundial.

Foi o segundo brasileiro a ganhar o Prémio Pritzker, o mais importante galardão de arquitetura, depois de Oscar Niemeyer, em 1988. Foi o primeiro a receber o Leão de Ouro da Bienal de Veneza, em 2016.

Em 2020, doou a totalidade do seu acervo à Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura, com sede em Matosinhos. Ao todo, doou mais de oito mil itens, relativos a mais de 320 projetos.

A instituição de Matosinhos indicou ter recebido aproximadamente 6.300 desenhos analógicos, 3 mil fotografias e slides e 300 publicações, além de “um conjunto de maquetes feitas pelo próprio”.



A decisão não foi bem recebida pela comunidade da arquitetura brasileira, com a Universidade de São Paulo a expressar grande "pesar" pela decisão do arquiteto.

Há apenas duas semanas, Paulo Mendes da Rocha ganhou a Medalha de Ouro da União Internacional de Arquitetos.