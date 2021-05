Eurovisão. Portugal fica em 12.º lugar na final

Os The Black Mamba, em representação de Portugal, ficaram em 12.º lugar na final do 65.º Festival Eurovisão da Canção, em Roterdão, nos Países Baixos, com 153 pontos. A melhor classificação portuguesa no século XXI.

A banda portuguesa, liderada por Pedro Tatanka, apresentou a música “Love is on my side”.

A competição foi ganha por Itália com “Ziiti E Buoni, música interpretada por Mäneskin.