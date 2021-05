Eurovisão 2021 foi líder de audiências com quatro milhões de espetadores

A final do Festival Eurovisão da Canção 2021, que foi transmitida no sábado pela televisão, teve uma audiência média de 4.071.000 espetadores e 29,4% de audiência, valor que atingiu o seu pico (42,6%), quando foi revelado o vencedor.

Segundo a agência de notícias EFE, que cita um comunicado de hoje da televisão espanhola RTVE, as votações que deram a vitória à Itália foram o momento mais visto do dia, com uma média de 4.515.000 pessoas (34,1%).

A atuação de Espanha, que teve ocorreu depois das 22:00, reuniu um total de 4.569.000 espetadores e uma audiência de 31,7%.

A canção "Voy a quedar-me" de Blas Cantó chegou a ser seguida por 4.763.000 pessoas em determinado momento.

O minuto mais visto do dia foi também para a Eurovisão da Canção, quando no final da gala foi revelada a vitória da Itália, 12 minutos antes da 01:00, atingindo a visualização de 4.857.000 espetadores e um 'share' de 42,6%.

A final do Festival da Canção colocou a rede pública espanhola na liderança no sábado, com audiência média de 15,9%.

A última edição da Eurovisão, realizada em maio de 2019 (em 2020 não houve por causa da pandemia), teve uma audiência média de 5.449.000 espetadores e 36,7% de audiência.

A Itália, com a canção "Zitti e buoni", interpretada pelos Måneskin, venceu a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, tendo Portugal alcançado o 12.º lugar.

Num ano em que o Reino Unido foi o único país que terminou com zero pontos, Portugal, representado pelos The Black Mamba, com o tema "Love is on my side", conquistou 153 pontos.