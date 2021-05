Internacional portuguesa Patrícia Morais confirma adeus ao Sporting

A guardiã admite orgulho por "fazer parte da história centenária" do Sporting e por ter contribuído "para a alegria dos sportinguistas".

Patrícia Morais admite que aprendeu a gostar do Sporting, onde viveu "os melhores anos" da sua vida desportiva: "Cresci como atleta e como mulher, conquistei todos os títulos nacionais com que podia sonhar, disputei a Liga dos Campeões e conheci gente extraordinária, fiz amigas e amigos para a vida. (...) Estarei sempre grata a esta instituição."

"Parto agora para um novo desafio profissional e desportivo, mas levarei sempre o Sporting no coração, até porque não consigo deitar fora cinco anos da minha vida", escreveu a guardiã, que estava em final de contrato.

Em publicação no Facebook, a guarda-redes internacional portuguesa, de 28 anos, reconheceu que, cinco anos depois, é "tempo de virar a página".

Patrícia Morais confirmou, este domingo, que está de saída do Sporting.

Agradecimento a Bruno de Carvalho

Sem fazer referência à atual direção do Sporting ou a Frederico Varandas, Patrícia Morais agradeceu ao ex-presidente, Bruno de Carvalho: "Devo a aposta que fez em mim, a coragem que teve de investir no futebol feminino e o apoio incondicional que sempre nos deu."

Também deixou uma palavra de agradecimento a Virgílio Lopes, diretor da Academia do Sporting durante o mandato do ex-presidente, por ter sido "incansável nos cuidados" com todos os atletas e "disponível para ajudar em tudo o que fosse necessário, de modo a que nada faltasse".

"São duas pessoas, entre outras, a quem devo muito", concluiu.

Patrícia Morais conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça ao serviço do Sporting, em cinco temporadas.