“O Bloco é a força contra o pântano”, declara Catarina Martins

Emprego, emprego, emprego. É a prioridade do Bloco de Esquerda, que acredita ter capacidade para determinar a política nacional. “O Bloco é a força contra o pântano”, declarou Catarina Martins, a líder reeleita na XII Convenção Nacional do Bloco, no seu discurso de encerramento, recuperando uma expressão quase que traumática para os socialistas.

Foi para evitar o pântano que há 20 anos, depois das autárquicas de 2001, António Guterres deixou a liderança do PS, que haveria de perder as eleições para PSD e CDS no ano seguinte, dando lugar ao Governo Durão- Portas. Agora, a meses de eleições autárquicas e sem uma maioria estável no Parlamento, o “pântano” político volta a pairar nos discursos políticos. Mas o Bloco, que acusa o PS de ter recusado acordos mais estáveis, acredita que vai continuar a ter força, como terceiro partido parlamentar, para determinar a política nacional.

No seu discurso, Catarina Martins agitou o fantasma da extrema-direita que acusa o PSD de estar a promover, para proclamar que como o Bloco é determinante.

“Já se percebeu que, ao fazer esta escolha vertiginosa, Rui Rio quer levar a extrema-direita para o governo e, por isso, perdeu capacidade de disputar o centro ao PS. O PSD já não sabe fazer de outra forma e não se atreve sequer a pensar nisso. O PSD é um fantasma que só vibra quando alguém grita “morte ao socialismo”. À esquerda, essa desistência da direita coloca ainda maiores responsabilidades: toda a política nacional será determinada pela força da esquerda para conseguir as soluções para o país”, afirmou Catarina Martins, que definiu o emprego como a prioridade das prioridades do Bloco.

[em atualização]