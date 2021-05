Catarina Martins reeleita, mas com menos mandatos na Mesa Nacional do Bloco

A lista de Catarina Martins venceu as eleições à Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, que decorreram este fim de semana, em Matosinhos, na XII Convenção Nacional deste partido.

Contudo, a lista da direção bloquista diminuiu significativa a sua maioria na Mesa Nacional que é o principal órgão do BE entre convenções. Um reflexo de muitas críticas que foram ouvidas ao longo desta convenção, com a Moção E a congregar a maioria dos descontentes.

O anúncio da votação foi feito por Joana Mortágua, que presidiu aos trabalhos, com a seguinte ordem: 340 inscritos, 335 votantes, 5 votos brancos.

Quanto à distribuição dos votos foi a seguinte:

MOÇÃO A, da atual direção, consegue 224 votos - 54 mandatos - tinha 70 anteriormente

Moção C, 18 VOTOS - quatro mandatos

Moção E, do movimento Convergência, que contesta a direção atual, consegue 68 Votos - 17 Mandatos

Moção N, conquista 20 VOTOS - cinco mandatos

Antes, no encerramento do debate sobre as moções, foi a intervenção de Bruno Candeias, da lista E, quem conseguiu aquecer a sala e levantar alguns delegados em aplausos, deixando de novo críticas à direção, que vai continuar "a errar enquanto do alto da sua sobranceria fizer da linha a disputa por migalhas do PS".

Jorna Mortágua deu há momentos por encerrados os trabalhos, faltando apenas a intervenção final de Catarina Martins, com gritos de "Palestina Vencerá".

[em atualização]