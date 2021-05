Portugal regista dois dias sem mortes, pela primeira vez desde o início da pandemia

Portugal volta a registar, este domingo, um dia sem óbitos por Covid-19. São dois dias seguidos sem mortes a registar, facto que acontece pela primeira vez desde 16 de março, dia em que se registou o primeiro óbito em Portugal.

O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) revela ainda 413 novos casos de infecção em 24 horas.

Já o número de casos ativos e o número de internamentos voltaram a subir. Há, agora, 220 pessoas internadas nos hospitais com Covid-19, mais dez do que ontem. Dessas, 58 encontram-se em cuidados intensivos, menos uma pessoa que sábado. No que diz respeito ao número de ativos, existem neste momento em Portugal 22 515 pessoas com covid-19, mais 187 casos que ontem.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos: 169 novos casos, o que representa 40,92% do valor total de casos em Portugal. O Norte representa, com 122 casos, 29,54% dos casos, o Centro regista 43 casos (10,41%), Algarve tem 25 casos (6,05%), e o Alentejo 19 (4,60%). Já a Madeira tem 13 casos (3,15%) e os Açores 22 casos (5,33%).