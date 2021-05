Covid-19. Governo avança com reforço da testagem na região de Lisboa e Vale do Tejo

O Governo vai avançar com um novo reforço da testagem na região de Lisboa e Vale do Tejo. A medida é anunciada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que admite medidas específicas para regiões com sinais de aumento dos números.

Em entrevista ao jornal Diário de Notícias, e numa altura que o R(t) volta a estar acima de 1, António Lacerda Sales aponta a necessidade de reforçar o controlo da evolução da Covid-19. Lacerda Sales é claro: o aumento da transmissibilidade e da incidência não são matérias de alarme, mas são de preocupação.

O facto de Lisboa e Vale do Tejo ser a região do país com o valor mais elevado leva o secretário de estado adjunto e da saúde a admitir um reforço nas medidas de controlo da evolução dos números. Tudo vai passar pela testagem massiva, vacinação, rastreamento e com o reforço de ações ao nível da saúde pública.

Neste caso, está a ser pensado apenas para a capital, mas poderá ser alargado a outras zonas do país. Esta é uma medida que é para avançar o mais rápido possível e de acordo com as orientações da DGS. Uma testagem que vai começar em algumas freguesias da capital e de forma aleatória em escolas, empresas e serviços públicos.

Nesta entrevista, Lacerda Sales admite, igualmente, que se tem verificado uma diminuição da testagem, mas diz que tal é, também, efeito da diminuição do número de casos em Portugal.