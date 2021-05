Chamas consomem fábrica de plásticos na Marinha Grande

Um incêndio está a consumir desde as 19:25 deste domingo as instalações de uma unidade industrial de plásticos de Pero Neto, Marinha Grande, no distrito de Leiria, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"O incêndio encontra-se ativo, não havendo ainda perspetivas quanto à sua evolução", afirmou a fonte, que falava à agência Lusa uma hora após o alerta para o sinistro.

Nessa ocasião encontravam-se no local 55 operacionais apoiados por 18 viaturas.

A fonte disse não ter informações sobre as causas do fogo.