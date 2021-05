Sobe para 12 número de mortos em queda de teleférico no norte de Itália

"É um acidente muito grave", disse Walter Milan, porta-voz do serviço nacional de salvamento alpino, à televisão RaiNews24.

No Twitter, o Corpo de Socorro Alpino afirmou que o número de vítimas "infelizmente, pode estar sujeito a novas atualizações".

Pelo menos doze pessoas morreram na queda de um teleférico perto do lago Maior, no norte de Itália, avança a agência italiana ANSA, citada pela Reuters.

O pedido de resgate chegou pouco depois do meio-dia. O teleférico estava na parte mais alta do percurso quando caiu, explicou Milan.

O teleférico Stresa Mottarone leva turistas e habitantes locais da cidade de Stresa, no lago Maior, quase 1400 metros acima do nível do mar, até ao topo da montanha Mottarone em 20 minutos.



Nas operações de resgate, estão envolvidos dois helicópteros-ambulância.

Um balanço anterior dava conta de oito mortes e 2 feridos graves, duas crianças de 9 e 5 anos que foram levadas para o hospital de Turim.

A cabine caiu numa zona densamente arborizada, o que está a dificultar as operações.