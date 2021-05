Nicola Spirig vence Taça do Mundo de triatlo de Lisboa

A suíça Nicola Spirig venceu, este domingo, a prova feminina da Taça do Mundo de triatlo de Lisboa. A portuguesa Melanie Santos foi 16.ª classificada.

Campeã olímpica em Londres 2012 e medalha de prata no Rio 2016, Spirig completou a prova (1,5 quilómetros de natação, 40 de ciclismo e 10 de atletismo) em 1:59.04 horas.

Na última volta do atletismo, Spirig conseguiu ultrapassar a irlandesa Carolyn Hayes, que tinha atacado praticamente no início do segmento de corrida.

Hayes concluiu a prova a 12 segundos de Spirig, com a norte-americana Kirsten Kasper a fechar o pódio, a 34 segundos da vencedora.

Melanie Santos, a única portuguesa em prova, terminou na 16.ª posição, a 2.56 minutos da triatleta suíça. Uma prova que "correspondeu" ao que esperava, pelo que faz "um balanço positivo".

"Tentei manter-me calma. É uma prova de duas horas, temos de ter paciência. Estou bastante satisfeita com o meu resultado", assumiu, em declarações à RTP.

Melanie Santos lembrou que foi o primeiro triatlo na distância olímpica "em muito tempo", pelo que não sabia "o que esperar", reconhecendo que há pormenores que ainda tem de trabalhar até aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.