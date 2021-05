FC Porto vence no João Rocha e empata final de basquetebol

O FC Porto empatou (1-1) o "play-off" da final de basquetebol, este domingo, ao vencer fora o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 69-81.

Os dragões estiveram quase sempre na frente da partida e chegaram ao final do primeiro quarto a ganhar por seis pontos, vantagem que diminuiu para cinco ao intervalo. No terceiro período, o FC Porto marcaram 29 pontos e alargaram a diferença para o Sporting para 14.

Os leões reagiram no tramo final, tendo chegado a reduzir a desvantagem para cinco pontos. No entanto, a exclusão de Travante Williams complicou a vida aos anfitriões. O FC Porto aproveitou para voltar a abrir brecha e fechou o encontro com 12 pontos de vantagem.

O próximo encontro da final está marcado para o dia 28 de maio, no Dragão. Quem vencer ficará a um triunfo de se sagrar campeão.