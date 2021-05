Auriol Dongmo vence prova do lançamento do peso da Liga Diamante

A portuguesa Auriol Dongmo, já apurada para Tóquio 2020, venceu a prova do lançamento do peso do “meeting” de Gateshead, da Liga Diamante, com um lançamento de 19,08 metros.

Foi ao quarto ensaio que Dongmo, campeã da Europa “indoor” na disciplina, registou o melhor lançamento do dia na prova da Liga Diamante, na qual a vitória pouco esteve em dúvida.

De resto, foi a única a lançar acima dos 19 metros, numa tabela de posições organizada pelo último ensaio: Dongmo fez 18,16, a segunda classificada, a jamaicana Danniel Thomas-Dodd, conseguiu 18,12, e a norte-americana Maggie Ewen fez 16,96.

A atleta lusa ficou ainda assim longe da melhor marca mundial do ano, que também atingiu, os 19,65 metros, que conseguiu em Karlsruhe, na Alemanha, em 29 de janeiro.

A portuguesa chega assim aos oito pontos, e à liderança do “ranking” da Liga Diamante, após o primeiro de quatro eventos pontuáveis.

Já Patrícia Mamona conquistou a medalha de prata na prova de Triplo Salto da mesma "Diamond League", com a melhor marca da época: 14,37 metros.

[atualizado às 21h17]