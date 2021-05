Sérgio Vieira assina uma época pelo Nacional

Sérgio Vieira vai ser o novo treinador do Nacional na temporada 2021/22. A informação é avançada pelo clube insular.

O técnico e a administração do clube, que caiu na II Liga, estiveram reunidos este domingo e assinaram contrato por uma época.

O técnico, que subiu o Sp. Farense à I Liga na época passada, vai tentar repetir agora na Madeira.

Sérgio Vieira, de 38 anos, começou a sua carreira de treinador nos escalões de formação do Condeixa, viajando depois para o Brasil para treinar os sub-23 do Atlético Paranaense. Orientou ainda Guaratinguetá, Ferroviária, América Mineiro e São Bernardo, antes de regressar a Portugal para o comando técnico do Moreirense, decorria a época 2017/2018.

Na temporada seguinte, foi para o Famalicão, a que se seguiu o Sp. Farense por duas temporadas, antes de assinar pelo Nacional.