Liga 3. Conheça os apurados conhecidos até agora

Caldas, Alverca, União Santarém e V. Guimarães B garantiram, este domingo, à quinta jornada, a qualificação para a nova Liga 3.

Estas quatro equipas juntam-se a outras oito que já tinham carimbado esse passaporte para a nova divisão portuguesa: Montalegre, Oriental Dragon, Sporting B e Amora, juntando-se a Vilafranquense e Oliveirense (os dois despromovidos da II Liga) e Sp. Braga B e União de Leiria, duas das equipas que, estando na fase de acesso à II Liga, já não têm hipóteses de subir.

Há ainda 12 lugares em aberto para a Liga 3.

Liga 3

Na próxima época, a Liga 3 vai ter 24 clubes (22 clubes do Campeonato de Portugal e dois que descem da II Liga).

“O primeiro classificado de cada uma das oito séries do Campeonato de Portugal irá disputar um play-off de acesso à II Liga, do qual sairão os dois promovidos. As seis equipas que restarem passam a disputar a Liga 3”, refere a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Os clubes que finalizarem entre o 2.º e o 5.º lugares de cada série jogarão uma fase de acesso à Liga 3, de onde sairão os outros 16 participantes para a primeira edição da nova competição. A este grupo juntar-se-ão os dois despromovidos da II Liga, completando assim as 24 equipas”.

Em 2022/23, a Liga 3 manterá os 24 participantes mas na época seguinte serão 20 os clubes que irão disputar a competição, acrescenta a FPF.

A Federação acrescenta que as equipas que vão estar na Liga 3 têm de ter “25 jogadores por plantel, sendo que na ficha de jogo terão de constar 13 formados localmente”.