Carvalhal. “Fomos um justo vencedor”

O treinador do Sp Braga estava feliz com a conquista, justa, da Taça de Portugal contra o Benfica, mas lembra que teve um dia muito difícil, também devido a uma questão familiar.

"Eu vou dizer-lhe que hoje tive um dia muito difícil, comecei a palestra com os meus jogadores a dizer que estava todo borrado hoje de manhã, porque o meu pai foi hoje operado de manhã. Isto era a situação que mais me estava a incomodar hoje, foi operado por um amigo meu. Quando soube que tinha corrido tudo bem, foi uma alegria tremenda. Fui falar com os meus jogadores com uma disponibilidade tremenda. É um jogo de futebol, vamos ter de jogar com alegria, com foco e vamos ganhar”, disse Carlos Carvalhal.

Sobre a partida, em Coimbra, Carvalhal considera que “os jogadores tiveram um futebol de grande nível. Fomos um justo vencedor desta Taça de Portugal. Eu sou de Braga. Vivi sempre perto do novo estádio. A minha família toda é bracarense, em minha casa a minha mulher, os meus filhos, estavam todos a sofrer em casa com a camisola. Os meus amigos de infância estão orgulhosos. Nada se vai comparar a isto".

Em declarações à TVI24, o técnico arsenalista diz: "Senti que hoje era o nosso dia, até porque estamos num ano centenário”. “É tudo para eles, para os nossos adeptos."

Carlos Carvalhal continuou a análise, alargando para o que foi a época dos “guerreiros do minho”: “Aquilo que o Sp. Braga fez foi uma coisa muito comum. Até porque não fui muito bem interpretado. O Sp. Braga já foi a uma final da Liga Europa, mas o Sp. Braga nunca teve uma temporada tão completa. Na Liga Europa fizemos uma grande época. No final claudicamos um pouco, mas atingimos os mínimos, que era chegar à Liga Europa na próxima temporada. O Sp. Braga tem vindo a melhorar bastante e a apostar na formação, é este o caminho. Temos de continuar a crescer de forma sustentada."

Sobre o lance polémico da expulsão de Helton Leite, aos 18 minutos, o treinador do Braga não quis comentar.

O Sp. Braga conquistou a sua terceira Taça de Portugal ao derrotar o Benfica por 2-0, com golos de Piazon e Ricardo Horta.