Liverpool na Champions, Arsenal fora da Europa e Nuno Espírito Santo despede-se com derrota

Terminou este domingo a Premier League e ficaram decididos os últimos lugares nas competições europeias. Destaque para Liverpool, que sempre vai à Champions, e para o Arsenal, que fica fora da Europa, 26 anos depois.

Para além do campeão Manchester City e do Manchester United, segundo classificado, vão à Liga dos Campeões em Inglaterra o Liverpool e o Chelsea.

À Liga Europa vão Leicester e West Ham e na nova Conference League estreia-se o Tottenham.

Já o Arsenal fica fora das competições europeias pela primeira vez em 26 anos.

Nota ainda para a despedida emocionada de Nuno Espírito Santo do Wolverhampton, após quatro épocas no clube. Os Wolves perderam (2-1) diante do United, em casa, mas o técnico português recebeu muitas palmas e apoio antes, durante e depois da partida.

Quem também se despediu, mas em grande do City, provavelmente a caminho do Barcelona, foi Kun Aguero. Avançado argentino entrou na segunda parte e ainda foi a tempo de bisar na goleada do campeão (5-0) ao Everton. Curiosamente, na estreia pelo Manchester City, em 2011, também marcou dois golos, mas diante do Swansea.

Aguero tornou-se no jogador com mais golos (184) por apenas um clube na Premier League, ultrapassando os 183 de Wayne Rooney pelo Manchester United.