O Lille é o novo campeão francês. A equipa mais portuguesa da liga francesa põe ponto final no domínio do PSG e consegue o seu quinto título nacional.

Os comandados de Galtier, com Tiago Djaló e Renato Sanches no 11, não acusaram a pressão e derrotaram o Angers por 2-1, com golos de Jonathan David e Burak Yilmaz. Já nos descontos o Angers reduziu por Fulgini.

Para além de Tiago Djaló e Renato Sanches, o Lille tem outros portugueses, como José Fonte ou Xeka.

Já o PSG, com Danilo Pereira de início, derrotou o Brest por 2-0, mas o triunfo não foi suficiente para renovar o título. Os parisienses vinham de três títulos consecutivos e sete em oito anos.

Por sua vez, o Lyon perdeu 3-2 e desperdiçou a hipótese de se apurar para a Champions, lugar que vai ser do Mónaco.

Liga dos Campeões: Lille, PSG e Mónaco

Liga Europa: Lyon e Marselha

Conference League: Rennes

Play-off de despromoção: Nantes

Despromovidos: Nîmes e Dijon