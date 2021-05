Fórmula 1. Verstappen ganha e é líder

Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 e é o novo líder do Mundial.

Também no pódio ficaram Carlos Sainz (Ferrari) e Lando Norris (McLaren).

Desta vez não houve domínio dos Mercedes, com Lewis Hamilton a conseguir apenas o sétimo lugar.

Com este triunfo no Mónaco, Verstappen assume a liderança do campeonato, com mais quatro pontos que Hamilton. A Red Bull também ultrapassou a Mercedes no Mundial de equipas.

A prova ficou marcada pela desistência do monegasco Charles Leclerc ainda antes da partida. A Ferrari tinha conseguido a pole position, mas o acidente da véspera arruinou a corrida.