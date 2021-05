Elfyn Evans vence Rali de Portugal

Elfyn Evans é o vencedor da 54.ª edição do Rali de Portugal. O piloto britânico da Toyota controlou o andamento de Dani Sordo este domingo, nas últimas especiais da prova, e conquistou a quarta vitória da carreira no Mundial de Ralis.

O plano de Evans foi defender a vantagem, atacando a cada troço. Foi o mais rápido nas primeira passagem por Felgueiras e em Montim, dobrando a vantagem de 10 para 20 segundos sobre o piloto da Hyundai. Evans foi, de novo, o mais rápido na segunda passagem por Felgueiras e limitou-se a defender a liderança, já confortável, na "Power Stage", em Fafe.

O britânico terminou o Rali de Portugal com 28.3 segundos de vantagem sobre Sordo. O seu companheiro de equipa na Toyota, Sebastien Ogier, foi terceiro, a mais de um minutos e 20 segundos.

Foi um fim de semana positivo para a Toyota, que ainda colocou Katsuta no quarto posto. Apesar do segundo lugar de Dani Sordo, este não foi um bom rali para a Hyundai, que dominou, por completo, as primeiras especiais.

Sordo, que liderou, acabou no segundo lugar; Neuville e Tanak foram obrigados a desistir, devido a problemas mecânicos. Regressaram à estrada ao abrigo do "super rali" e minimizaram estragos em Fafe. Tanak venceu a "Power Stage" e somou, assim, cinco pontos para o Mundial de Pilotos. Neuville foi segundo e somou quatro.

O campeão do mundo, Sebastien Ogier, preserva a liderança do Mundial, mas agora com, apenas, dois pontos de vantagem sobre Elfyn Evans, que subiu à segunda posição. Neuville é terceiro, com 22 pontos de atraso para Ogier.

O Rali de Portugal foi a quarta prova do WRC. Segue-se o Rali da Sardenha, entre 3 e 6 de junho.